Albisola Superiore, ingerisce varichina diluita in un bicchiere d’acqua: sedicenne in ospedale in codice rosso

Albisola Superiore. Una sedicenne residente ad Albisola Superiore è finita in ospedale, vittima di un’intossicazione. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 15.

Per cause ancora da accertare, anche se sembra probabile che possa essersi trattato di un episodio accidentale, la giovane ha ingerito della varichina diluita in un bicchiere d’acqua.

Attimi di spavento durante i quali c’è stata la chiamata ai soccorsi. Sul posto è intervenuta la croce verde di Albisola, che ha trasportato la sedicenne all’ospedale San Paolo di Savona in codice rosso. Le sue condizioni, al momento, fortunatamente non appaiono preoccupanti.