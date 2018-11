Albenga. Nato dalla tenacia e dalla passione di un pugno di amici, dopo una crescita costante di appeal e di pubblico, il festival “Su la testa” arriva quest’anno alla tredicesima edizione. Saranno tre giorni pieni (9, 30 novembre e 1 dicembre 2018) di appuntamenti, tutti al teatro Ambra di Albenga, che spazieranno dal teatro, alla letteratura passando per il cinema, la fotografia e naturalmente di musica.

“Il festival, – hanno spiegato gli organizzatori, – è famoso per i tanti ospiti di qualità che ha invitato sul palco del Teatro Ambra, ma anche per la preveggenza con cui ha creduto in molti musicisti tra cui Zibba e Raphael Gualazzi, quando questi nomi non erano ancora protagonisti della scena e faticavano a trovare spazi e riconoscimento”.

Foto 3 di 3





E l’associazione culturale Zoo, organizzatrice del festival, promette “un programma vario ed eterogeneo con nomi di eccellenza, ospiti internazionali e promesse della musica già all’ attenzione degli addetti ai lavori”.

“L’edizione dell’anno scorso, – hanno proseguito gli organizzatori, – è stata sorprendente per la qualità degli artisti già celebri e per le tante rivelazioni che hanno saputo stupire la platea con esibizioni intense e applauditissime. Il Su La Testa festival ormai va oltre se stesso: tutto l’anno gli eventi collaterali preparano e stimolano il pubblico e i volontari dell’associazione arrivano al festival con un’organizzazione affiatata e pronta a trasformare il centro storico della città in un crocevia di artisti di prim’ ordine”.

Durante il Festival ci sarà un nutrito programma di incontri, dibattiti, presentazioni, mostre e installazioni a Palazzo Scotto Niccolari di Albenga; lo storico Palazzo di via Medaglie D’Oro per tre giorni diventerà la vera e propria sede dell’associazione Zoo oltre che il luogo di svolgimento dell’animatissimo dopo festival della rassegna. Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione dei nomi degli artisti che si esibiranno sul palco del teatro Ambra di Albenga per la 13esima edizione.

I biglietti saranno in vendita presso la libreria San Michele di Albenga e on line tramite Eventbrite. Per ogni informazione è possibile contattare l’associazione culturale Zoo all’ indirizzo mail zooalbenga@gmail.com o sui canali social della manifestazione (facebook e instagram @festivalsulatesta).