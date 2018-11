Albenga Runners presenti alla Maratona di New York e Nizza

Albenga. Come da tradizione, la prima domenica del mese di novembre si corre la Maratona di New York, la 42 chilometri più prestigiosa e celebre al mondo. Tra gli oltre 50 mila podisti che prenderanno il via ci sarà anche il commercialista ingauno Paolo Gambarelli, tesserato per gli Albenga Runners. Una passione per la corsa nata da poco ma esplosa prepotentemente tanto da pensare subito ad un primo obiettivo importante; alcuni mesi di allenamento e centinaia di chilometri percorsi per arrivare ben preparato all’appuntamento e il sogno diventa realtà.

Il fascino della maratona della Grande Mela è noto a tutti, perché non si tratta di una semplice gara di corsa ma una festa che inizia appena atterrato, quando sei immediatamente “riconosciuto” e ricevi le prime frasi di incoraggiamento dagli addetti ai controlli; la motivazione sale quando i giorni precedenti all’evento vieni salutato dai newyorkesi durante l’immancabile passeggiata lungo il viale più famoso di New York, la Fifth Avenue e continua lungo tutti i 42,195 chilometri del percorso dove vieni incitato continuamente da una folla eterogenea di volti e colori uniti da un entusiasmo coinvolgente. Portare la medaglia al collo per strada nei giorni successivi e ricevere i complimenti dai passanti è qualcosa che ti fa sentire gratificato e orgoglioso di aver compiuto una piccola impresa.

Come seguire la gara: collegamento a partire dalle 15,10 in diretta televisiva su RaiSport e diretta streaming su Rai Play.

Sempre domani un’altra freccia rossa sarà impegnata nella più vicina Marathon des Alpes Maritimes: Gino Tumbarello affronterà il suggestivo tracciato che collega Nizza a Cannes. Una maratona splendida a bordo mare, tra palme e il sole della Costa Azzurra. 42 chilometri e 195 metri con la partenza che torna sulla Promenade des Anglais a Nizza e un arrivo eccezionale sulla Croisette a Cannes. Un percorso che permette di attraversare lungo il mare le più belle località turistiche della riviera, quali Saint Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins e Vallauris Golfe-Juan.