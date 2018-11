Albenga, raccolta fondi in ricordo di Fausto Vignola: donati due presidi sanitari all’ospedale Gaslini di Genova

Albenga. Due presidi sanitari per un valore complessivo di oltre 12mila euro sono stati donati all’ospedale Gaslini di Genova. È questo il frutto dell’affetto di parenti e amici che non hanno mai dimenticato il campione motociclistico Fausto Vignola, scomparso nei mesi scorsi in seguito ad un incidente.

La famiglia e le persone a lui piú vicine hanno infatti deciso di avviare una raccolta fondi, che si è conclusa nei mesi scorso e di cui oggi si vedono gli importanti frutti. La somma raccolta, oltre 12mila euro, è stata utilizzata per acquistare un visore Veinsite e un defibrillatore che sarà utilizzato per migliorare l’assistenza domiciliare.

I due presidi sono stati donati all’ospedale Gaslini di Genova e a dare l’annuncio è stato Gino Rapa dei Fieui di Caruggi durante Ottobre de André: “Il visore Veinsite riesce a ‘vedere’ l’albero venoso, non visibile ad occhio nudo, e facilita cosí i prelievi nei soggetti in cui normalmente è piu difficile. Ad esempio i bambini e pertanto sarà utilizzato principalmente in Pediatria. Con le somme ‘avanzate’, poi, per volontá di famigliari e amici è stato acquistato anche un defibrillatore”.