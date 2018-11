Albenga, il terreno dello stadio Riva supera il test di drenaggio. Cangiano: “A breve la posa del manto sintetico”

Albenga. Buone notizie, in tema sportivo, per la città delle torri che, a breve, potrà finalmente contare su uno stadio comunale completamente rinnovato, a partire dal manto di gioco.

Proprio così perché la fase di impasse che si era venuta a creare, derivante da alcuni problemi di drenaggio, è stata superata, proprio durante i giorni di allerta che hanno contraddistinto la settimana in corso.

Gli uomini della Lega Nazionale Calcio, infatti, hanno “approfittato” del maltempo per compiere nuovi test sul terreno dello stadio comunale Annibale Riva che questa volta sono stati superati brillantemente.

“Per noi è certamente una bella soddisfazione, – ha affermato il sindaco Giorgio Cangiano. – Abbiamo seguito la pratica stadio passo a passo con la Lega Nazionale Calcio e ora, finalmente, potrà prendere il via la posa del nuovo manto erboso sintetico sia sul campo a 11 che su quello a 5. La speranza è che i lavori possano iniziare già lunedì per consegnare il prima possibile uno stadio rinnovato alla città”.

Le novità per il Riva, infatti, con ogni probabilità non si limiteranno solo al terreno di gioco. É intenzione dell’amministrazione comunale reinvestire le somme avanzate dei lavori per l’impermeabilizzazione delle tribune e per il rifacimento, pressoché totale, degli spogliatoi.