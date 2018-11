Albenga, il sindaco Cangiano “convoca” balneari e titolari di campeggi danneggiati dal maltempo

Albenga. Tanti gli stabilimenti balneari e i campeggi colpiti duramente dall’ondata di maltempo che ha recentemente investito la Liguria, senza ovviamente risparmiare Albenga, dove il sindaco Giorgio Cangiano ha deciso di tendere una mano alle categorie coinvolte in questo momento di difficoltà.

Balneari e titolati di campeggi sono stati convocati domattina (9 novembre), alle 9, nel palazzo del Comune di Albenga per incontrare non solo il primo cittadino, ma anche assessori, consiglieri e tecnici del Comune.

“Ritengo giusto e doveroso dimostrare la vicinanza del Comune a queste categorie duramente colpite dal maltempo, – ha dichiarato Cangiano. – Cercheremo di aiutarli in ogni modo, ad esempio supportandoli nella compilazione delle schede per la richiesta dei risarcimenti, e valuteremo le procedure necessarie da intraprendere per snellire gli iter burocratici e permettere così la ricostruzione della strutture”.

“Il settore balneare è fondamentale per la nostra Città e proprio per questo ho avanzato richiesta all’assessore regionale Marco Scajola per invitarlo in visita ad Albenga, in modo da potersi rendere conto di persona dell’entità dei danni. Attendiamo risposta ovviamente compatibilmente con gli impegni dell’amministratore regionale che, in questo momento, si trova a dover fare i conti con emergenze diffuse in tutta la Liguria”, ha concluso Cangiano.