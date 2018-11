Albenga, il Comune replica a Ciangherotti: “Sui contributi regionali per le scuole ha detto solo falsità”

Albenga. Il consigliere di minoranza Forza Italia Eraldo Ciangherotti attacca e il Comune risponde per voce diretta del sindaco Giorgio Cangiano e dell’assessore al bilancio Paola Allaria. Motivo del contendere: i contributi regionali per le scuole che, secondo l’amministratore forzista, la giunta Cangiano avrebbe utilizzato per coprire buchi di bilancio.

“Il fatto che i contributi siano stati ‘dirottati’ è falso ed è grave dire cose del genere, dal momento che ci sono le prove di quanto affermiamo e che lo stesso Ciangherotti ne è a conoscenza, – hanno incalzato Cangiano e Allaria. – Questa mattina il consigliere è stato a colloquio con gli uffici e il dirigente dell’area finanziaria gli ha risposto punto per punto. Dei fondi regionali: 7mila euro sono stati utilizzati per gli insegnati di sostegno per ragazzi con disabilità mentre gli altri 14 mila sono stati utilizzati per l’asilo nido”.

“Forse Ciangherotti avrebbe fatto meglio a dire che la risposta non era di suo gradimento e non di non averla ricevuta. Temi come istruzione, scuola e disabili sono delicati e sarebbe ora di finirla di creare polemiche strumentali in merito”, hanno concluso dal Comune di Albenga.