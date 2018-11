Albenga. Giornata dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti e, più in generale, alle tematiche ambientali alle scuole di via degli Orti. Questa mattina, l’assessore all’ambiente del Comune Vio e il presidente di Sat Poggio hanno infatti vestito gli inusuali panni di “insegnanti” per una lezione ai giovani studenti.

“È stato un momento importante, – ha spiegato la vicepreside dell’istituto Mara Grossi. – Abbiamo promosso un’iniziativa importante per i ragazzi incentrata sulla raccolta differenziata e che fa parte dell’educazione dell’ambiente. Quest’oggi abbiamo avuto l’occasione di beneficiare di esperti del settore, che hanno insegnato azioni semplici, ma importanti agli alunni che poi a loro volta trasferiranno alle famiglie una volta tornati a casa”.

Soddisfatto anche l’assessore Vio, che ha dichiarato: “Si tratta di una campagna di informazione che Sat promuove, per conto del Comune di Albenga, in tutte le scuole del territorio. Iniziando dai più giovani a salire con l’età, si spiegano i cardini della differenziazione del rifiuto, che deve essere visto come una risorsa e non come uno spreco. I giovani devono essere ambasciatori di una politica ambientale sana”.