Albenga. L’allerta è cessata, ma non basta questo per far tirare un sospiro di sollievo ai tanti agricoltori della piana ingauna, le cui colture sono state sommerse da diversi centimetri d’acqua e ora devono fare i conti con intere produzioni ammalorate dal maltempo.

Una delle situazioni maggiormente critiche si registra in viale Che Guevara, dove da tempo i residenti e i titolari di aziende agricole chiedono maggiore attenzione per una delle aree cittadine che, in poche ore di pioggia o in caso di mareggiata, si allaga sempre e molto rapidamente.

E l’ultima calamità non ha fatto eccezione e, anzi, se possibile, ha anche creato piú danni del solito.

Sulla questione è intervenuto il gruppo dei Cittadini Stanchi di Albenga: “Residenti e agricoltori di viale Che Guevara vivono una situazione oltremodo drammatica. Alcuni hanno perso intere colture e i danni economici sono e saranno rilevanti. Urgono interventi urgenti in tema di prevenzione. Chiediamo una grande riflessione sul tema ai politici albenganesi”.