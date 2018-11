Albenga, avanzata la richiesta per l’apertura di un nuovo supermercato. Gli indizi portano ad Eurospin 

Albenga. Una richiesta ufficiale è già stata avanzata presso il Comune di Albenga e i ben informati puntano con convinzione su Eurospin. Quel che è certo è che in centro Albenga, salvo intoppi dell’ultima ora, sorgerà un nuovo supermercato.

Dove? Nelle aree ex Lamberti, con duplice accesso da via Genova e via Mazzini. Ma le procedure impongono un passaggio obbligato, contenuto proprio nella richiesta formulata al Comune, ovvero la trasformazione della volumetria, mediante demolizione e ricostruzione, e il passaggio da attività commerciale in campo di edilizia a media struttura per vendita commerciale.

L’iter è stato avviato e ora la palla passa agli uffici comunali che dovranno eseguire tutte le verifiche del caso (viabilità, parcheggi, computo della volumetria etc). Al momento, dunque, nessun permesso è ancora stato rilasciato e non vi sono assolutamente certezze sulle possibili tempistiche di apertura.

Ma la possibilità di dare il benvenuto ad un nuovo supermercato all’ombra delle torri ingaune sembra essere davvero concreta.