Albenga. Proseguono gli appuntamenti di “New Pelgrim Age- Interreg Central Europe“, il progetto internazionale che ha l’obiettivo di sviluppare e proporre nuove iniziative che siano in grado di valorizzare il patrimonio culturale legato alla figura di San Martino.

Questo pomeriggio all’Auditorium San Carlo di Albenga si è tenuto l’incontro dal titolo “NewPilgrimAge – 21th century reinterpretation of the St. Martin related shared values and cultural heritage as a new driver for community-sourced hospitality”, che si proponeva di porre l’accento sull’identità culturale di San Martino che ha vissuto sull’isola Gallinara tra il 356 ed il 360 d.C.

Il programma della “quattro giorni” prevede, per questa sera alle 21, sempre all’Auditorium San Carlo un concerto di Lamberto Curtoni, violoncello, nel quadro della rassegna “Concerti d’Autunno”.

Sabato 10 novembre, a conclusione del Concorso di Idee lanciato dal Comune nell’ambito del Progetto NewPilgrimAge, saranno premiate le idee selezionate nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà presso Palazzo Oddo, alle ore 16.

Infine, domenica 11 novembre (giorno di San Martino) si terrà, alle 16.30, presso Palazzo Peloso Cepolla l’incontro “S. Martino dall’addio alle armi all’eremo della Gallinara”, a cura dell’Istituto Internazionale Studi Liguri al quale interverrà il professor Giorgio Barbaria. La giornata si concluderà, alle 18, con una messa officiata dal vescovo Guglielmo Borghetti nella cattedrale di San Michele.