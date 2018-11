Alassio, proroga dei bandi per le nomine nelle società partecipate

Alassio. Proroga di 15 giorni per i rispettivi bandi: è quanto approvato dalla giunta comunale alassina in merito alle attese nomine ai vertici delle società partecipate, la Gesco srl e la Marina di Alassio.

L’ok della giunta alla proroga è stato preceduto da una riunione di maggioranza, che si è conclusa con la decisione di “prendere ancora tempo” nella ricerca e individuazione di figure professionali idonee a ricoprire gli incarichi: la precedente scadenza dei bandi era stata fissata al 31 ottobre.

Resta ancora in stand by, quindi, le nomime alle società partecipate alassine, nomine che potrebbero rappresentare un primo grattacapo per il sindaco di Alassio Marco Melgrati.

Dallo stesso primo cittadino alassino è stata ribadita la necessità di figure tecniche in grado di svolgere in prima linea il ruolo di presidente, tuttavia i possibili candidati alla presidenza della Gesco srl, che gestisce gli impianti sportivi alassini, e della società Marina di Alassio, potrebbero anche arrivare dalla politica e dalle espressioni della stessa maggioranza alassina e degli equilibri all’interno del gruppo che sostiene il sindaco alassino.

Su questo non mancano certo discussioni, anche per i continui rumors e indiscrezioni che affiorano sulle nomine, voci e nomi ad ora smentiti da Melgrati: “Capacità e competenza per il futuro gestionale delle due società alassine – ha ribadito -. Inoltre, posso confermare anche dall’ultimo incontro, escludo ogni contraccolpo per le nomine nelle partecipate”.