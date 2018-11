Alassio. Prende forma il progetto De.Co ad Alassio. E proprio questa mattina, all’Istituto Alberghiero, è andato in scena il primo degli incontri con le realtà locali per delineare il percorso storico culturale delle tipicità locali.

“Siamo partiti con la Soms di Moglio, – ha dichiarato l’assessore al commercio Fabio Macheda, in prima linea nello sviluppo del progetto della Denominazione Comunale di Origine, – la storia della Ventre, del piatto tipico della frazione di Moglio è una storia che affonda le sue radici lontano nel tempo”.

Foto 3 di 3





“Una storia di uomini costretti a stare mesi lontani da casa per poter mantenere la famiglia. Pescatori pagati in denaro, poco, e in pesce, i pezzi meno pregiati. L’abilità delle nostre donne è stata quella di prendere un cibo poverissimo e di nobilitarlo prima nel gusto poi nella tradizione”.

“Stamattina con la Soms di Moglio e l’Istituto Alberghiero abbiamo ricordato, approfondito, riscritto un bella storia, la prima di tante che seguiranno in un fitto calendario di incontri volti a fissare nella memoria attuale e futura la nostra storia, le nostre eccellenze”.

“Un doveroso plauso agli insegnanti coordinati dalla vicepreside ed agli alunni dell’istituto che hanno saputo promuovere un’innovativa modalitá di approccio alle tradizioni culinarie delle frazioni cittadine. Ed è con vivo orgoglio che con la SoMS di Moglio abbiamo incontrato la scuola alberghiera, consapevoli che cibo e tradizioni siano un connubio tutto da studiare”, ha concluso.