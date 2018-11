Alassio, gestiva un B&B senza comunicare l’arrivo dei clienti: denunciato dalla polizia

Alassio. In due anni di attività non ha mai comunicato all’Autorità di Pubblica Sicurezza l’arrivo di clientela. Per questo, a seguito di una serie di verifiche informatiche e di controlli sui movimenti turistici, il titolare di un bed and breakfast di Alassio è stato denunciato gli uomini della Squadra Nautica del Commissariato di polizia.

Nri guai è finito B.A., di Albenga, il legale rappresentante della Società che gestisce il B&B che è stato denunciato in stato di libertà per il reato previsto dall’art. 109 del T.U.L.P.S. che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206,00 euro.

Secondo la ricostruzione dei poliziotti dal gestore della struttura venivano omesse anche le informazioni necessarie alla rilevazione statistica dei flussi turistici regionali, obbligatorie dal 2014. Per questa ulteriore violazione alla L.R. n. 37 del 21.11.2007 è stata contestata una sanzione amministrativa di 500 euro.