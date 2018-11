Al via FestARCI 2018: otto appuntamenti nelle SMS e Circoli ARCI savonesi

A partire da mercoledì prossimo, 7 novembre, prende il via FestARCI 2018, otto appuntamenti in SMS e Circoli aderenti ARCI della provincia di Savona, per gustare le specialità gastronomiche preparati dai volontari e dalle volontarie e per trattare, attraverso incontri e presentazioni di libri, i temi fondanti dell’azione quotidiana dell’ARCI, una delle più importanti associazioni di promozione sociale italiane fondata ben 61 anni fa.

Tra gli argomenti dei vari appuntamenti: l’Impegno sociale; la Cultura della Pace, della Legalita’ e dell’Antifascismo; la Passione e creatività artistica, Incontro, la Partecipazione democratica, i Diritti civili, e la Giustizia sociale.

La manifestazione FestARCI 2018 è organizzata dal Comitato Territoriale Arci Savona in collaborazione con Circolo Artisi, Circolo Neruda (Cairo Montenotte), S.M.S. e Circolo Cantagalletto, S.M.S. Generale, S.M.S. F. Leginese e Circolo Milleluci, S.M.S. e Circolo Tambuscio, S.M.S. Operai e Impiegati (Celle) organizza la manifestazione

Ogni singolo appuntamento prevede il pranzo o la cena con menù composto da antipasti misti, piatto unico, dolce acqua a € 15 (vino e birra esclusi) ed un evento sociale e/o culturale. Per partecipare al pranzo o cena la prenotazione è obbligatoria.

“Otto appuntamenti in un mese sono un programma molto intenso e che non è stato semplice organizzare ma ci sembra fondamentale riproporre i valori e le tematiche che ci stanno a cuore e che rappresentano il fondamento dell’azione quotidiana dell’ARCI. Il momento che stiamo vivendo non è affatto semplice ma noi non indietreggeremo di un centimetro nel riproporre l’idea di società e di relazioni tra le persone che abbiamo” affermano Franco Zunino, presidente provinciale ARCI, ed Alessio Artico, savonese e neo vice presidente regionale ARCI. “In ogni appuntamento ci sarà un momento culturale/sociale ma anche uno gastronomico con la possibilità di trascorrere una sera o un pomeriggio stando assieme e gustando le specialità preparate dai volontari e dalle volontarie delle SMS e Circoli ARCI. Speriamo che tanti e tante savonesi decidano di accettare il nostro invito a partecipare ad uno o più appuntamento” concludono Zunino ed Artico.

Di seguito il calendario completo della manifestazione:

Mercoledì 7/11 Circolo ARCI Pablo Neruda, Via Romana 20 Cairo Montenotte Tel. 019/500507

ARCI E’…….. CULTURA E RISPETTO DELLA LEGALITA’

Ore 20:00 cena

Ore 21:15 Incontro con dott. Mauro Selis psicologo – psicoterapeuta, coautore del libro “La posta in palio. L’azzardopatia tra letteratura e psicologia” e Andrea Palermo referente provinciale di Libera Savona

Venerdì 9/11 SMS Generale, Via San Lorenzo 25 r Savona (Villapiana) Tel. 019/827531

ARCI E’ …….. PACE, RIPUDIO DELLA GUERRA E DEI CONFLITTI ARMATI

Ore 20:00 cena

Ore 21:15 Presentazione dei libri “GAZA RESTIAMO UMANI” scritto da Vittorio Arrigoni e “IL VIAGGIO DI VITTORIO” con la presenza della mamma Egidia Beretta

Domenica 11/11 SMS/Circolo Tambuscio, Via Marmorassi 13 Savona (Marmorassi) Tel. 334/6467002

ARCI E’ …….. CULTURA DELL’ANTIFASCISMO

Ore 12:30 pranzo

Ore 14:15 canti partigiani a presentazione delle iniziative antifasciste realizzate e da realizzare nel quartiere di Villapiana dal Comitato Antifascista e Antirazzista di Villapiana

Martedì 13/11 SMS/Circolo Cantagalletto, Via Ciantagalletto Inf. 2 Savona (Cantagalletto) Tel. 349/3261169

ARCI E’ …….. RISPETTO DELLA DIGNITA’ DEL LAVORO

Ore 20:00 cena

Ore 21:15 presentazione del libro “IO SONO IL MIO LAVORO” con la presenza dell’autore Pino Petruzzelli, in collaborazione con la Libreria Ubik Savona.

A seguire presentazione del progetto ARCI – ACLI ed altre realtà del territorio “Condividiamo il pane”, quando gli uomini condividono il pane condividono la loro amicizia

Venerdì 16/11 SMS Operai e Impiegati, Via Colla 28 Celle Ligure Tel. 327/5436173 – 019/991682

ARCI E’ …….. FUTURO E RISPETTO PER L’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA

Ore 20:00 cena

Ore 21:15 presentazione del libro per l’infanzia “BEIG” con la presenza dell’autore Dario Franchello, già Presidente del Parco del Beigua

Sabato 17/11 Circolo Artisi, Salita San Giacomo 9 Savona Tel. 347/7113238

ARCI E’ …….. PASSIONE E CREATIVITA’

Ore 20:00 cena

Ore 21:30 concerto del gruppo Penelope Please e the Neon Demon

Sabato 24/11 SMS Fratellanza Leginese/Circolo Milleluci, Via Chiabrera 4 Savona (Legino) Tel. 019/860106

ARCI E’ …….. A FIANCO DELLE DONNE PER UNA CULTURA DEL RISPETTO, DELL’UGUAGLIANZA, DELLA PARITÀ DEI DIRITTI

Ore 20:00 cena

Ore 21:15 letture di poesie e racconti tratti dall’iniziativa “Voci di donne” a cura dei volontari e delle volontarie dell’Associazione “Telefono donna”. Seguiranno i canti del Coro femminile “La Ginestra”.

Domenica 9/12 SMS/Circolo Cantagalletto, Via Ciantagalletto Inf. 2 Savona (Cantagalletto) Tel. 349/3261169

ARCI E’ …….. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, EMOZIONE, MELODIA, MUSICA CHE UNISCE I POPOLI E ANNULLA LE FRONTIERE

Ore 12:30 pranzo

Ore 14:15 concerto di chitarra classica di Renato Procopio

Nel corso del pomeriggio presentazione del progetto dell’Associazione CEFA ONLUS a favore di una piccola comunità del Kenya. L’obiettivo del progetto è realizzare attività che producano reddito con attenzione all’ambiente ed in particolare alla tutela delle sorgenti d’acqua.:

Per maggiori informazioni: Pagina Facebook: ARCI Savona – sito: www.arcisavona.it – mail: info@arcisavona.it