Savona. Venerdì 16 e sabato 17 novembre al Centro Danza Savona diretto da Alessandra Schirripa si terrà un contemporary workshop con Gustavo Oliveira.

Nato in Brasile nel 1982, Oliveira inizia la sua formazione con la danza popolare e la danza afro-brasiliana a soli 4 anni. E’ stato insegnante in giovane età di Capoeira, danza popolare e percussioni. Solo più tardi inizia lo studio della danza classica e contemporanea lavorando con coreografi di fama internazionale. Si fa notare per l’estrema plasticità e tecnica sorprendente di forte impatto atletico pur mantenendo l’espressione artistica della Danza Contemporanea. Primo ballerino della compagnia portoghese tra le più prestigiose d’Europa, “CPBC” diretta da Vasco Wellenkamp.

“Affronta le lezioni in modo giocoso e trasforma la Danza in una esperienza straordinaria per tutti. E’ considerato dalla rivista Dance Europe come uno dei migliori 100 ballerini al mondo nella Stagione 2010/2011 e posizionato al diciannovesimo posto!” spiegano dal Centro Danza Savona dove il ballerino terrà corsi avanzato, intermedio e kids.

“Il Centro Danza Savona, Centro Internazionale di Formazione alla Danza fornisce ad ogni allievo una educazione e formazione completa grazie alla collaborazione di docenti altamente qualificati tra i quali Danza Classica Metodo Vaganova con Ekaterina Desnitskaia, diplomata Accademia A. Vaganova di San Pietroburgo, Alessandra Schirripa, formazione a Parigi, tiene corsi di Danza Contemporanea dai debuttanti ai corsi professionali con una continua specializzazione nelle varie discipline della danza con Workshop e Masterclass condotti da Maestri di fama internazionale” spiega Alessandra Schirripa.