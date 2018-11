Accoglienza notturna, la Caritas cerca volontari

Savona. La Diocesi savonese ha diffuso un appello da parte della Caritas diocesana per nuovi volontari.

Ecco l’appello: “Dal 1996 l’accoglienza notturna della Caritas, grazie alla disponibilità di diversi volenterosi, ha offerto un posto letto a numerose persone senza dimora” spiegano i responsabili.

“Per la prima volta nella storia della casa ci troviamo con pochi volontari e rischiamo di non riuscire a garantire il servizio durante la stagione invernale. Per questo chiediamo a tutti di pensare ad aiutarci almeno una sera al mese per aprire questo servizio e se possibile coinvolgere anche altri amici”.