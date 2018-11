Quiliano. Il recupero della 5a giornata del campionato di Prima Categoria girone A propone il derby Veloce-Speranza. Causa inagibilità del campo, fischio d’inizio al “Picasso” di Quiliano ore 20.30.

Tabellino:

Veloce-Speranza 3-2 (36′ Vajseli, 56′ Colombino, 67′ Recagno – 23′ Barranca ‘Aut’, 73′ Piccardi)

Veloce: Cerone, Leone, Barranca, Guerra (63′ Recagno), Cosentino, Pasquino, Bruzzone (46′ Damonte), Vajseli, Fanelli, Maida, Colombino.

A disp.: Ceraolo, Damonte, Lavagna, Murialdo, Palomba, Palmiere, Recagno, Varlo, Vanzillotta. All. Gerundo.

Speranza: Cambone, Sala, Salani, Komoni (49′ Di Mare), Moresco, Cesari, Molinari (62′ Quintavalle), Cham, Karaboue, Piccardi, Scarfò.

A disp.: Siri, Di Mare, Besio, Fontana, Giacchino, Sabally, Quintavalle. All. Frumento.

Arbitro: Grisolia (Savona)

Note: Espulso Maida (V) all’87’. Ammoniti: Barranca, Leone, Pasquino, Palmiere (V), Scarfò (S). Recupero 0′ e 6′. Angoli 9-1. Spettatori 80 circa.

Cronaca:

9′ Ammonito Scarfò.

12′ Destro dai venticinque metri di Guerra. Cambone blocca in due tempi.

19′ Punizione centrale da trenta metri per la Veloce. Calcia Vajseli, palla alta.

23′ Gol Speranza! Piccardi lancia Cham sulla fascia sinistra. Il numero nove si accentra e calcia. Cerone respinge, la palla carambola su e Barranca finisce in rete. 0-1.

27′ Ammonito Barranca.

28′ Fanelli conclude dal limite dell’area, Cambone respinge. La palla ritorna nuovamente Fanelli che ritenta di prima intenzione. Alto.

35′ Rigore per la Veloce. Punizione dal limite di Vajseli, mani in barriera. L’arbitro indica il dischetto.

36′ Gol Veloce! Lo stesso Vajseli s’incarica della battuta. Rincorsa lenta, Cambone intuisce alla sua destra ma il tiro è troppo angolato. 1-1.

42′ Grossa occasione per lo Speranza. Scarfò inbeccato da Piccardi si presenta a tu per tu con Cerone. Il portiere granata salva di piede.

44′ Ammonito Leone.

45′ Fine primo tempo: Veloce-Speranza 1-1.

46′ Inizio secondo tempo. La Veloce sostituisce Bruzzone per Damonte.

48′ Ammonito Pasquino

49′ Primo cambio anche per lo Speranza. Esce Komoni, entra Di Mare.

51′ Angolo Veloce dalla sinistra. Il pallone sfila sulla fascia opposta. Colombino rimette in mezzo. Fanelli in mischia non riesce nella deviazione vincente.

56′ Gol Veloce! Meida in verticale, buco della difesa ospite nel quale s’infila Colombiano, che di piatto batte Cambone. 2-1.

62′ Secondo cambio per gli ospiti. Esce Molinari, entra Quintavalle.

63′ Seconda sostituzione dei locali. Esce Guerra, entra Recagno.

67′ Gol Veloce. Azione sulla destra, palla in mezzo. Recagno stoppa spalle alla porta e in girata fa 3-1.

73 Gol Speranza! Piccardi accorcia le distanze con un pallonetto da trenta metri che sorprende Cerone fuori dai pali.

74 Grande occasione per lo Speranza. Cham entra in area e da posizione decentrata non riesce servire Karaboue, solo altezza del dischetto.

77′ Terzo cambio della squadra di Gerundo. Fuoru Barranca, dentro Lavagna.

78′ Quarta sostituzione Veloce. Esce Fanelli, entra Palmiere.

80′ Quinto cambio. Esce Colombino, entra Murialdo.

81′ Ammonito Palmiere.

83′ Destro a effetto di Recagno. Cambone devia sulla traversa.

86′ Ancora Recagno. Tenta una sforbiciata in area. Palla di poco a lato.

87 Veloce in dieci uomini, espulso Maida per una gomitata a gioco fermo.

90′ Sei minuti di recupero.

90’+4 Giallo al portiere Cerone per perdita di tempo.

90’+6 Fischio finale: Veloce-Speranza 3-2.