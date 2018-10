Workshop con professionisti in visita alle dighe di Tirreno Power

Vado Ligure. Gli impianti idroelettrici di Tirreno Power hanno ospitato nei giorni scorsi gli ingegneri del workshop “Dighe e Territorio” organizzato da ITCOLD – Comitato Italiano delle Grandi Dighe.

L’evento è stato focalizzato sul rapporto tra “Dighe e Territorio”, in particolare sulle realtà presenti nell’Appennino ligure. La giornata dedicata alle visite tecniche si è svolta presso gli impianti dei principali concessionari che operano nel territorio del distretto: Tirreno Power e Iren.

Per far conoscere da vicino la realtà della gestione degli invasi e della produzione idroelettrica, Tirreno Power ha organizzato una visita tecnica presso i propri impianti di Giacopiane. Per l’occasione è stato reso anche accessibile l’interno della diga di Pian Sapeio in modo da offrire agli ingegneri un’esperienza ancora più diretta con le grandi strutture che permettono di produrre energia dall’acqua.

Il workshop ha previsto anche una giornata di studio organizzata presso Villa Cambiaso, sede storica della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova. In questa sede, i partecipanti all’evento, circa 150 professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri, hanno potuto approfondire alcune tematiche relative alla presenza degli invasi artificiali sul territorio, grazie ai contributi delle aziende, istituzioni e associazioni coinvolte.

L’intero evento è stato un momento di incontro e confronto tecnico tra esperti della materia, permettendo di mettere a fattor comune esperienze e conoscenze sul ruolo sostenibile delle dighe.