Albisola Superiore. Si è conclusa oggi, domenica 7 ottobre, la stagione della coppa del mondo PWA (Professional Windsurfing Association).

Matteo Iachino, atleta della Lega Navale Italiana Sezione di Albisola, si è confermato al secondo posto nella categoria Slalom. Prima dell’ultima tappa a Sylt, in Germania, Matteo era primo in classifica, ma una combinazione di risultati e la mancanza di vento hanno permesso al campione in carica, il francese Antoine Albeau, di riconfermarsi.

Non va dimentica che Matteo è già stato campione del mondo nel 2016, primo italiano a riuscirci, e sono quattro anni che sale sul podio mondiale di questa disciplina.

Il windsurf slalom è uno sport molto più dinamico rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere con le imprese della Sensini e qui in Italia ha le sue zone predilette sul Garda ed in Sardegna.

A Sylt, Matteo ha comunque vinto la tappa di Foil, specialità che richiede particolari doti di sensibilità ed equilibrio, che si sta diffondendo in questi ultimi anni e che da questa stagione è una nuova disciplina del PWA.