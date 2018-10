Volley: Torneo Under 14 Femminile in ricordo di Alessia

Questo weekend, il 20 e 21 ottobre, il Volley Team Finale organizzerà un torneo di pallavolo, categoria under 14 femminile per ricordare Alessia, volata via troppo presto, che amava giocare a pallavolo.

Quello che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 ottobre sarà il 3° Memorial Alessia Berruti; dopo due edizioni disputate nel periodo pasquale, la Società ha deciso di spostare l’organizzazione del Torneo ad ottobre, in modo da dare la possibilità alle squadre partecipanti di giocare partite precampionato per testare le varie formazioni in vista dell’imminente inizio delle varie competizioni.

A questa edizione, spalmata su due giorni, parteciperanno 12 squadre di provenienza interregionale: Volley Team Finale, Pallavolo Maremola, Albisola Pallavolo e Pallavolo Carcare le compagini della provincia di Savona; dalla provincia di Imperia arriveranno Golfo di Diana Volley e Riviera Volley Sanremo; da Genova CFFS Cogoleto, Volare Volley Arenzano e Volley Genova VGP. Dal Piemonte arriveranno due squadre del Volley Parella Torino e dalla Lombardia il Volley 2001 Garlasco (PV). Le squadre saranno suddivise in tre gironi e al termine della prima fase, si proseguirà con i tabelloni gold e silver.

Le gare si svolgeranno al Palasport Alessia Berruti di Via Calice ed alla Palestra di Via XXV Aprile. Al termine della manifestazione, la squadra vincitrice si aggiudicherà il Trofeo Alessia Berruti, attualmente detenuto dalla società Celle Varazze Volley. Oltre alle prime tre classificate del tabellone Gold, sarà anche premiata la squadra prima classificata del tabellone Silver. Sono inoltre previsti premi individuali per la miglior palleggiatrice, la migliore difesa, la miglior attaccante e la miglior giocatrice.

Sabato sera presso i Bagni Boncardo, sul Lungomare di Finalmarina, si svolgerà la cena per tutte le giocatrici partecipanti, i loro accompagnatori e anche i famigliari. Durante la serata i presenti saranno coinvolti in una competizione giocosa.

Due giorni di partite, di vittorie, di sconfitte, di sudore e di gioie con il ricordo sempre vivo di una ragazzina dolcissima che è scomparsa proprio mentre disputava un torneo del suo amato sport.