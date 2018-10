Volley Team Finale: ecco le New Entry nello staff!

Arrivi e partenze: quest’anno lo staff tecnico del Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D. ha modificato l’assetto.

Salutiamo e ringraziamo i tecnici Virginia Ciarlo, che si trasferirà presto, Daria Molina, che ha appeso il cartellino al chiodo e Fabio Esposito, che per problemi di incompatibilità lavorativa non potrà essere con noi e diamo il benvenuto alle tre New Entry: Eleonora Calegari, Nicolò Visca e Giovanni Testa.

Eleonora, dopo la laurea in Scienze Motorie ha subito preso l’abilitazione all’insegnamento ed è ormai da qualche anno docente di Educazione Fisica negli Istituti Superiori di Finale Ligure e dintorni. Eleonora, che è anche giocatrice e anche quest’anno arricchirà la nostra serie D con la sua pluriennale esperienza, ha già avuto modo di poter testare cosa vuol dire stare in panchina avendo anche fatto un anno da secondo allenatore nella serie B femminile. Si occuperà di under 16 femminile e di preparazione fisica insieme al Coach Davide Bruzzo per la parte femminile.

Nicolò, anche lui laureato in Scienze Motorie (sta terminando anche la Magistrale), ha bazzicato i campi da gioco di volley da sempre, arrivando a giocare stabilmente in serie C maschile. Nicolò ama molto anche il beach volley ed è in possesso del patentino da Maestro di Beach Volley ottenuto dopo aver frequentato il corso indetto dalla FIPAV a Jesolo. La passione per il beach lo ha già portato a partecipare a numerosi competizioni su tutto il territorio nazionale tra cui Sorrento e Mantova. Anche Nicolò quest’anno sarà impegnato sul doppio binario allenatore/giocatore. Allenerà insieme a Coach Alessandro i gruppi di S3 e di under 12 e militerà nella nostra serie C.

Giovanni Testa, cresciuto nel vivaio finalese, aveva abbandonato la carriera da giocatore, peraltro gratificante, per trasferirsi a Torino e studiare Scienze Motorie. Ancora prima di terminare il suo percorso di studi aveva fatto pratica ed in seguito era stato assunto in una palestra dove svolgeva prima l’incarico di istruttore in sala pesi per passare poi ad essere personal trainer. Mentre era a Torino ha seguito anche un progetto con le scuole, in cui insegnava pallavolo alle classi quarte e quinte elementari di un plesso torinese, e ha seguito per conto del CUS Torino una squadra under 18 di basket in qualità di preparatore fisico. Quest’anno torna a Finale come braccio destro di Cuoco Paroli per i gruppi under 16 e 18 maschile e come preparatore fisico per la prima squadra e non solo! Tra la fine del corso in Tecniche Avanzate dello Sport e le ore in palestra come allenatore, troverà anche il tempo di allenarsi lui stesso per far parte della prima squadra maschile!

Un ben arrivato a tutti e tre e… buon lavoro!!!