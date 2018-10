Volley: Memorial Alessia Berruti: un bellissimo weekend di sport!

Sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018 sono stati due intensissimi giorni di volley per il Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., e per tutta la Polisportiva in genere. E’ andato, infatti, in scena il 3° Memorial Alessia Berruti, torneo nella cui buona riuscita, teniamo tutti in modo particolare.

Sono state 12 le squadre iscritte a questa terza edizione:

– Garlasco (PV),

– due squadre del Parella (U14 e U13),

– Volley Genova VGP,

– Volare Volley Arenzano,

– CFFS Cogoleto,

– Albisola Pallavolo,

– Pallavolo Carcare,

– Pallavolo Maremola,

– Golfo di Diana Volley,

– RVS Sanremo,

e ovviamente la squadra di casa: la nostra U14 del Volley Team Finale.

Foto 3 di 7













Tante partite sui tre campi a disposizione (quello della Palestra di Via XXV Aprile e i due campi del Palasport Alessia Berruti), tanto impegno e tanto divertimento per tutte le giocatrici e gli accompagnatori.

Al termine delle gare, dopo una finale combattutissima, il Trofeo Alessia Berruti se lo è aggiudicato la squadra lombarda del Garlasco che ha vinto contro le padrone di casa del Finale. Al terzo posto si è classificato il Parella U13 che ha vinto la finale 3°/4° posto contro il Carcare.

Tanta soddisfazione per il coach della nostra under 14, Andrea Casanova, che ha potuto testare varie formazioni in vista dell’imminente inizio del campionato, portandoci anche a casa due premi individuali: Miglior Palleggiatore ad Anna Berruti, premiata da Claudio Casanova, Assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Finale Ligure, e Miglior Giocatore a Giada Cattaneo, premiata da Matilde Falco, Presidente FIPAV Comitato Territoriale Ponente.

La soddisfazione è stata comunque di tutta la Società nel vedere che tutti i meccanismi dell’organizzazione sono funzionati perfettamente.

Gli altri due premi in gioco, Miglior Attaccante e Miglior Difensore, sono invece stati vinti rispettivamente da Martina Marini del Garlasco, (foto sotto a sinistra), premiata da Salvatore Finocchiaro, Presidente AVIS Sezione di Finale Ligure e Fiduciario Coni per il Comune di Finale Ligure, e Vittoria Aiello del Parella U13, (foto sotto a destra), premiata da Bruno Zupo, Past President e Presidente Onorario della Polisportiva del Finale.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i dirigenti che hanno partecipato e due persone “esterne” Christian e Cristina che hanno pensato ai trasporti, la sistemazione alberghiera e alla cena/festa di sabato sera.

Arrivederci al prossimo anno!