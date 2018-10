Visita pastorale, tappa del Vescovo a Finalmarina

Finale Ligure. A inizio mese è ripartita nella vicaria del ponente “A passo d’uomo” la visita pastorale del vescovo Calogero Marino nelle parrocchie della diocesi: dopo le tappe a Calvisio, Varigotti e Finalpia, il presule questa settimana sarà nelle parrocchie di Finalmarina e Monticello affidate alle cure di don Giuseppe Militello.

Mercoledì 17 ottobre alle 18 il vescovo sarà accolto nella Basilica di san Giovanni con saluto del parroco e liturgia della Parola quindi alle 19.30 ci sarà la visita alla comunità di Monticello con inclusa una cena fraterna. Giovedì 18 al mattino incontri con i malati e le famiglie della frazione collinare, quindi ritorno a Finalmarina con Messa alle 18 in basilica e alle 21 incontro aperto a tutta la popolazione nel salone dei bagni Boncardo.

Venerdì 19 al mattino visita ai malati di Finalmarina (alle famiglie e alla residenza Ruffini), dalle 16 incontri personali in sacrestia e alle 18 celebrazione eucaristica in san Giovanni. Sabato 20 gita parrocchiale al Principato di Monaco (con visita alla Cattedrale e all’oratorio di N.S. di Misericordia) e infine domenica 21 alle 11 in Basilica Messa conclusiva celebrata dal Vescovo con la partecipazione di tutti i parrocchiani. Monsignor Marino chiuderà il mese con la visita alla comunità di Vezzi Portio dal 22 al 28 ottobre.