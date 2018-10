Visita pastorale, il vescovo Calogero Marino fa tappa a Finalpia

Finale Ligure. Nei giorni scorsi è ripartita nella vicaria del ponente “A passo d’uomo”, la visita pastorale del vescovo Calogero Marino nelle parrocchie della diocesi: dopo le tappe a Calvisio e Varigotti, il presule questa settimana sarà nella parrocchia di Finalpia, gestita dai padri benedettini.

Mercoledì 10 ottobre, dopo la cena alle 19.30, alle 21 preghiera di apertura della visita pastorale. Giovedì 11 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 visita ad ammalati e anziani, quindi messa alle 17.45. Venerdì 12 dalle 9 alle 12 il vescovo sarà disponibile in parrocchia per colloqui personali, nel pomeriggio, dalle 15, visiterà invece le religiose dell’Opera Santa Teresa del Bambino Gesù incontrando i bambini e i genitori dell’asilo prima della messa alle 17.45. In serata, alle 21, alla Bocciofila, incontro aperto a tutto nello spirito della comunità inclusiva.

Sabato 13, nel pomeriggio, gita alle Manie con partenza dalla piazza alle 14 e rientro intorno alle 18. Domenica 14 alle 11 in Abbazia Messa solenne per l’inizio dell’anno catechistico presieduta dallo stesso monsignor Marino.

La prossima settimana il vescovo farà poi tappa nelle comunità di Finalmarina e di Monticello dove è titolare don Giuseppe Militello.