Villanova, l’allarme corre sui social: “Finti rappresentati di azienda presentano cataloghi porta a porta, ma è una truffa”

Villanova d’Albenga. “Finti rappresentati di azienda illustrano cataloghi di prodotti porta a porta, ma con ogni probabilità si tratta di una truffa”.

Succede a Villanova, dove l’allarme ha iniziato a correre sui social network. Ed è stato proprio il sindaco Pietro Balestra ha illustrare la situazione: “Mi hanno segnalato che vi sono persone che si qualificano come rappresentanti di un’azienda che, previa una gentile telefonata rassicurante, si presentano alla porta chiedendo di poter presentare dei cataloghi di prodotti in vendita ma poi oltre a presentare i cataloghi chiedono anche una firma che potrebbe impegnare chi la pone in impegni finanziari cospicui”.

“Si raccomanda la massima attenzione soprattutto ai soggetti anziani invitandovi nel caso a chiamare i carabinieri che faranno gli opportuni accertamenti”, ha concluso il primo cittadino.