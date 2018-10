Villanova d’Albenga, la frazione di Marta al buio da ieri sera: la protesta degli abitanti

Villanova d’Albenga. Sono al buio e senza corrente elettrica dalle 20 di ieri gli abitanti di Marta, frazione di Villanova d’Albenga.

L’ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sulla Liguria ha causato danni anche nella cittadina ingauna: secondo quanto accertato, il guasto sarebbe riconducibile ad un traliccio posizionato in una zona boscosa nei dintorni della frazione,

Nonostante siano passate quasi ventiquattro ore, la corrente ancora non è tornata e gli animi degli abitanti cominciano a scaldarsi: “Abbiamo tentato di contattare Enel, ma le attese sono lunghissime – spiegano i residenti – Ci siamo rivolti al sindaco e questa mattina qualcuno ha anche chiamato la Prefettura. Niente è servito”.

“La maggior parte degli abitanti di Marta – spiegano ancora i residenti – è costituita da anziani, molti dei quali con problemi di salute. Questo blackout così prolungato è inaccettabile”.

Dal canto suo, il sindaco Pietro Balestra si è già attivato per tempo: “Ho contattato ripetutamente Enel e anche io, questa mattina, mi sono rivolto alla Prefettura di Savona segnalando la questione. Poco fa Enel mi ha confermato che il guasto è stato individuato ed è in via di riparazione, perciò la situazione dovrebbe tornare alla normalità a breve”.