Via alla campagna “Nastro Rosa 2018”: visite senologiche potenziate a Savona negli ambulatori Lilt

Savona. “La prevenzione non è solo un accessorio. Vivi il rosa, proteggi la tua Vita”. Questo è il messaggio che lanciano Federica Panicucci e Filippa Lagerback, le due testimonial della Campagna Nastro Rosa 2018 promossa dalla Lilt per prevenire il tumore al seno.

“Il nastrino rosa che La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori offre alle donne infatti non è solo un simbolo da indossare ma è la testimonianza dell’importanza della prevenzione del tumore del seno. Il mese di ottobre è dedicato a livello nazionale e internazionale alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei tumori al seno” spiegano dalla Lilt che da 26 anni organizza capillarmente su tutto il territorio nazionale l’evento Nastro Rosa per far conoscere alle donne l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, elementi indispensabili visto anche l’abbassamento dell’età in cui il tumore si manifesta.

“Infatti il 30% dei casi totali si verifica in donne di età compresa tra i 35 e i 50 anni cioè prima dell’età prevista dai programmi regionali di screening mammografico. In compenso è aumentata la sopravvivenza a questa patologia. Come già nelle ultime edizioni, il Comune di Savona sarà illuminato di rosa per tutta la durata dell’evento. Saremo presenti i sabati di ottobre presso ‘Le Officine’ di Savona per consegnare materiale informativo. La Lilt potenzierà per l’occasione le visite senologiche gratuite presso i propri ambulatori (per prenotare, telefonare al 019. 812962 dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì). Sarà inoltre possibile ritirare una pubblicazione molto chiara ed esauriente sulle varie strategie di intervento e cura del tumore al seno, curata da medici specialisti in materia” concludono dalla Lilt di Savona.