Vado Ligure. “Là dove c’era il carbone ora c’è / una cittadella…”. Parole e musica non di Celentano, bensì di Tirreno Power e Vernazza: proprio sulle aree in cui la centrale elettrica stoccava il carbone, infatti, prenderà vita un enorme polo logistico in cui l’azienda regina delle gru, nata a Varazze, potrà effettuare i test e la manutenzione dei suoi giganteschi macchinari ma anche creare una scuola di formazione per gli operatori del settore.

L’annuncio è arrivato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei vertici delle due aziende, dei rappresentanti di sindacati e imprese, dell’Unione Industriali e dei sindaci di Vado Ligure e Quiliano. Prende dunque il via concretamente, a quattro anni dal sequestro, il percorso di reindustrializzazione dell’area annunciato nel 2016.

di 18 Galleria fotografica Nuova industria e lavoro nelle aree Tirreno Power









Emblematico il titolo scelto per l’evento: “Dalle aree Tirreno Power nuova energia per il territorio”. L’area, circa 300 mila metri quadri, in cui una volta avveniva lo stoccaggio delle riserve di carbone, diventerà infatti una specie di “cittadella” in cui Vernazza potrà mettere in atto tutta una serie di operazioni legata al mondo delle gru e degli altri enormi macchinari con cui l’azienda ligure partecipa in tutto il mondo alla costruzione di alcune tra le più grandi opere edili. “In questi due anni abbiamo considerato le proposte di oltre 50 aziende interessate alle aree – ha raccontato Fabrizio Allegra, direttore generale della centrale – e alla fine abbiamo scelto Vernazza per una serie di ragioni, prima fra tutte un piano di sviluppo, concreto e ambizioso, che darà valore al territorio fin da subito”.

“Crediamo che questa operazione possa rappresentare davvero la chiave di volta per l’azienda – ha spiegato Diego Vernazza, amministratore delegato dell’azienda – Ci aspettiamo in questa area un futuro molto prospero e positivo, visto che si trova in una posizione dominante: l’abbiamo scelta proprio per la sua vicinanza al porto, alla viabilità autostradale e a quella ferroviaria”. Vernazza ha anche annunciato che oltre ai 150 dipendenti che fanno parte del Gruppo è previsto da subito un impatto positivo sul lavoro per gli interventi di ristrutturazione e costruzione che saranno realizzati, per un primo lotto, in circa 18 mesi. Nei prossimi 5 anni l’azienda ha in previsione di assumere almeno altre 50 persone e di produrre un indotto di occupazione per almeno 160 persone. “Ma questo polo non sostituirà il nostro impegno su Genova Campi – ha garantito Vernazza – lo potenzierà con quelle attività di logistica a cui in questi anni abbiamo dovuto rinunciare per mancanza di spazi e con un centro di alta formazione per gli operatori di grandi mezzi”.

“Questa operazione rappresenta un momento molto importante – è stato il commento di Toti – chiude una storia, quella della centrale a carbone, che ha creato tante polemiche e tanti problemi, e ne apre un’altra con un insediamento industriale e un polo di logistica e informazione che significa riqualificare l’area e aprirla a un nuovo modello di crescita e sviluppo”.

“Questo è il giorno più bello del mio mandato – è stato il commento di Monica Giuliano, sindaco di Vado Ligure e presidente della Provincia di Savona – quando abbiamo scelto di puntare sul porto ci abbiamo visto lungo, perché oggi quella è la ‘porta’ per l’ingresso sul territorio degli investimenti e delle occasioni di lavoro”. E ha concluso rivolgendosi direttamente a Toti: “Credo che tu possa essere orgoglioso di questa provincia”.

L’annuncio di oggi porta con sé anche una buona notizia: con l’ingresso in Vernazza degli ultimi due ex lavoratori di Tirreno Power ancora da reimpiegare, termina il ricollocamento dei dipendenti rimasti senza lavoro dopo il sequestro della centrale nel 2014. “Come avevamo promesso, tutti hanno trovato una sistemazione – ha spiegato Allegra – o sono stati ricollocati in altre aziende, o hanno ricevuto incentivi economici. Siamo felici che con questo accordo questa fase vada finalmente a concludersi”.

Ecco la diretta di IVG.it: