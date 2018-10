Verezzi ancora protagonista per la sfida “Il Borgo dei Borghi” al “Kilimagiaro” su Rai 3

Borgio Verezzi. Dopo la partecipazione alla trasmissione “Kilimangiaro” del 2014, Borgio Verezzi torna in TV per la sfida “Il Borgo dei Borghi” collegata alla nota trasmissione di viaggi e turismo di RaiTre.

Il “Borgo dei Borghi – Autunno 2018” è una gara tra 60 borghi Italiani che andrà in onda dal 3 novembre al 24 novembre 2018 ogni sabato dalle ore 21.10 circa alle ore 23.10 circa su RaiTre. Sono previste tre serate “eliminatorie” (3, 10 e 17 novembre) e una serata “finale” (24 novembre).

I 60 Borghi in gara – tre per ciascuna regione – sono stati selezionati in collaborazione con il Club de “I borghi più belli d’Italia” costituito con il patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e dell’Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo). Quaranta borghi – due per regione – sono alla loro prima partecipazione alla gara. Gli altri venti borghi, selezionati tra quelli che hanno partecipato alle edizioni degli anni precedenti del “Borgo dei borghi, sono stati scelti in base ai risultati ottenuti, e Verezzi è fra questi.

La troupe della redazione del Kilimangiaro aveva visitato e ripreso con telecamere a terra e droni il borgo verezzino nel 2014, realizzando un video sulle splendide borgate di Verezzi. Nel filmato, oltre ad una bella panoramica dei luoghi, troviamo anche una serie di volti noti, scelti fra gli abitanti del borgo incontrati e intervistati durante le riprese.

Sul sito www.rai.it/borgodeiborghi è possibile accedere ad una pagina che contiene i filmati di presentazione dei 60 borghi in concorso per il titolo “Il Borgo dei Borghi – Autunno 2018”. Gli utenti sono invitati a votare on-line il proprio borgo preferito e contribuire così alla scelta dei 20 borghi che accederanno alla serata finale. Le votazioni degli utenti potranno essere effettuate fino alle ore 23:59 del 22 novembre 2018. Il borgo di Verezzi è inserito nel gruppo “B”, occorre accedere a questa sezione per votarlo.

Come sostenere Borgio Verezzi con il voto on-line? Chiunque può votare, previa registrazione, sul sito www.rai.it/borgodeiborghi, ma potrà farlo una sola volta al giorno esprimendo una sola preferenza sulle 60 opzioni di voto disponibili. Il voto via rete è completamente gratuito.

Per la determinazione dei 20 borghi finalisti, sono accettati dal sistema unicamente i voti pervenuti entro le ore 23.59 del giorno 22 novembre 2018.

“L’amministrazione comunale è felice e orgogliosa di poter tornare a presentare il proprio paese nel popolare programma su RaiTre, seguito da centinaia di migliaia di spettatori: più avanti comunicheremo ulteriori dettagli sulla gara e sulle date in cui verrà presentato il nostro borgo…Passate parola e… Forza Verezzi!” affermano dal Comune.