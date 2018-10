Varazze . Era un derby molto sentito quello tra Arenzano e Varazze, in particolar modo dai varazzini, tra le cui fila militano parecchi giocatori arenzanesi, a cominciare da te, vero Gabriele Maralino?

“Senza ombra di dubbio – afferma l’esterno difensivo – è uscita fuori una gara vibrante, lottata e combattuta, da ambo le parti. Le squadre non si sono risparmiate nel cercare di superarsi e noi siamo stati bravi, nei quaranta minuti un cui siamo rimasti in dieci (ndr, a causa dell’espulsione di Gagliardi), a non farsi mettere sotto, giocando una partita di grande temperamento e cuore”.

L’analisi di Maralino prosegue sul piano tattico: “L’Arenzano è una compagine davvero forte, che ci ha messo in difficoltà con palle sopra la linea difensiva, andando ad attaccare la profondità. Noi abbiamo commesso qualche errore di troppo in fase di possesso, ma quando siamo riusciti a giocare palla a terra, siamo stati pericolosi e abbiamo segnato con Paini”.

“Usciamo dal terreno in riva al Lerone – conclude Maralino – avendo dimostrato di essere una squadra con gli attributi ed in grado di giocarsela con tutti”.