Varazze. Uno scenario apocalittico. Non si potrebbe definire diversamente quello che resta questa mattina della zona del molo di sopraflutto della Marina di Varazze dove la forza della mareggiata ha letteralmente spazzato via il distributore di carburante interno al porto turistico, oltre a devastare anche altre strutture murarie ed imbarcazioni.

Dove prima c’erano le pompe di benzina, ora c’è una sorta di voragine: il mare si è portato via tutto lasciando dietro di sè un panorama spettrale.

Ovviamente i danni sono ingenti, ma per ora non sono ancora stati quantificati come nel resto della cittadina.

Rivedi qui il punto della situazione col sindaco Alessandro Bozzano: