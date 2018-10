Varazze, al via i lavori per la nuova piazza di Castagnabuona

Varazze. Il Comune di Varazze ha avviato da diversi giorni le procedure di affidamento per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della Piazza di Castagnabuona. “L’intervento, del valore di 70.000 euro, prevede in primis la riqualificazione della storica piazza in Via alla Croce, antistante la Chiesa di San Rocco, della sottostante scalinata e della piazza centrale, pur mantenendone la funzione a parcheggio” commenta l’assessore ai lavori pubblici Pierfederici.

“Nello specifico si prevede, per quanto riguarda la parte sottostante già ad uso parcheggio, la creazione di un’isola ecologica al fine di ubicarvi i cassonetti per la raccolta differenziata, verrà ridotta la larghezza del marciapiede – belvedere portandolo ad una misura di circa 2.80 m in modo da aumentare il numero dei posti auto a disposizione della comunità. Verranno riviste le aiuole esistenti così come la pubblica illuminazione che verrà convertita a Led e riorganizzata con implementazione. A conclusione si procederà alla riasfaltatura dell’intera zona previa fresatura”.

“I parcheggi attualmente nel numero di 23 saranno incrementati di circa 3 unità comprensive di stallo per disabili cui vanno aggiunti circa 8 stalli per motocicli. Per quanto riguarda invece la piazza antistante la chiesa di San Rocco ed il collegamento sino al parcheggio si prevede una riqualificazione più consona al tessuto storico. Attualmente, infatti, la zona è in battuto di cemento e non è sufficientemente illuminata. È prevista, quindi, la creazione di 7 nuovi punti luce con corpi illuminanti del tipo analogo a quelli già in opera ma con tecnologia LED”.

“Tutta la pavimentazione attuale in battuto di cemento sarà rimossa e sostituita con pavimentazione in pietra di Luserna di chiaro richiamo storico. Le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori termineranno entro il mese di novembre” conclude l’assessore.

“Un altro tassello del nostro programma si sta materializzando – interviene il sindaco Alessandro Bozzano – le frazioni sono state sempre riferimento importante per l’amministrazione ed è per questo motivo che si è deciso di investire anche nella frazione di Castagnabuona mantenedo gli impegni presi”.