Varazze, al via i lavori di riqualificazione di Lungomare Europa

Varazze. Terminata la stagione estiva, a Varazze parte “una delle opere più attese” e cioè il cantiere per la riqualificazione della pavimentazione di Lungomare Europa, il tracciato ciclo-pedonale, ex sede della ferrovia, che collega la città di Varazze con il vicino comune di Cogoleto.

Le opere, primo stralcio di un progetto di riqualificazione complessivo approvato dall’amministrazione del valore di oltre un milione di euro, cuba per 320 mila euro finanziati grazie alle risorse in avanzo ed agli spazi finanziari concessi dalla Regione Liguria e prevede la riqualificazione della pavimentazione esistente per circa 2 chilometri, dalla Villa Araba sino alla “Baia del Corvo”.

Il cantiere vedrà il via giovedì 4 ottobre con i primi interventi propedeutici ma fondamentali per lo sviluppo del territorio. Infatti, verranno potenziati tutti i sottoservizi esistenti compresa la rete di distribuzione dell’acqua potabile che consentirà di servire in modo adeguato sia i piani d’Invrea che le utenze lungo il percorso. Contestualmente, ed ancora piu importante, la predisposizione di un cavidotto che potrà ospitare la rete dati per rendere finalmente moderno il tracciato. Infatti sarà così possibile la posa di una possibile rete di video sorveglianza oltre che telefonica che consenta di sopperire alla mancanza di segnale che attualmente si registra in alcuni tratti del tracciato.

“In questa prima fase di scavo e riqualificazione dei sottoservizi faremo il possibile per creare comunque il minor disagio possibile all’utenza creando percorsi in sicurezza sia per i pedoni che per i cicloamatori – commenta l’assessore ai lavori pubblici Luigi Pierfederici – questo fino a che le condizioni operative lo consentiranno. Durante le successive fasi di scarifica e asfaltatura, invece, la viabilità dovrà per forza essere interrotta consentendo così le lavorazioni in piena sicurezza mantenendone comunque la piena fruibilità durante il fine settimana dato che il percorso è meta turistica ma non solo”.

“Con l’avvio di questi lavori – commenta il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano – l’amministrazione pone un ulteriore tassello importante nella realizzazione del programma elettorale di Essere Varazze. La riqualificazione di Lungomare Europa era infatti uno degli obbiettivi da perseguire e l’intervento che ci prestiamo ad iniziare va proprio in quella direzione. Durante lo scorso anno erano già state, comunque, effettuate opere di salvaguardia dalla erosione marina con interventi mirati di rinforzo del sedime mentre questo intervento vuole essere il primo passo per soddisfare l’interesse turistico di uno dei percorsi più belli di tutta la regione”.