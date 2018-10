Varazze aderisce a “Puliamo il mondo” di Legambiente: gli alunni delle scuole puliscono le spiagge

Varazze. L’assessorato all’ambiente del Comune di Varazze aderisce all’edizione del 2018 che ha come slogan “Non temerli, raccoglili !”, per liberare dai rifiuti e dall’incuria parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

“L’iniziativa – spiega l’assessore all’ambiente Massimo Baccino – è proposta a livello simbolico per valorizzare e preservare alcune aree di pregio del litorale varazzino che talvolta vengono colpite da episodi di inciviltà. Il messaggio è sensibilizzare le future generazioni sull’importanza dell’impegno individuale per la salvaguardia del bene comune: attività e progetti a favore della collettività per sollecitare azioni sociali virtuose operando tutti insieme”.

“Puliamo il Mondo” il più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello internazionale, coordinato da Legambiente in collaborazione, per il secondo anno consecutivo, con ERG che ha deciso di sostenere “Puliamo il Mondo” quale esempio di come il tema della tutela e della responsabilità ambientale sia ormai una questione che riguarda tutti indistintamente, a partire dalle nuove generazioni.

Il giorno 16 ottobre le classi 3C e 3D della scuola primaria Massone dell’istituto comprensivo di Varazze in collaborazione con il Cea Parco Costiero Piani d’Invrea e il gruppo volontari di protezione civile “A. Fazio” saranno coinvolte nella pulizia di alcuni tratti di spiaggia.

“L’invito a partecipare all’iniziativa è stato esteso anche ai ragazzi delle scuole del Comune francese di Roussilon, presenti questa settimana in Varazze a seguito del recente gemellaggio sottoscritto tra i due comuni in data 13 ottobre u.s, – rende noto il Sindaco Alessandro Bozzano- , proprio per l’importanza che hanno le azioni sinergiche di sensibilizzazione verso il problema della produzione di rifiuti e del loro abbandono. I gentili ospiti e le classi varazzine trascorreranno la mattinata all’insegna della pulizia del litorale partecipando, anche, ad attività di riciclo creativo”.

Inoltre durante la mattinata gli operatori del CEA illustreranno le finalità del progetto Pelagos, intrapreso dal comune di Varazze siglando la Carta di Partenariato, e la grossa problematica attuale dei rifiuti plastici gettati in mare e le dirette conseguenze per gli abitanti che vivono nel Santuario dei Cetacei.

“Con guanti, sacchetti e tanta buona volontà gli alunni si prenderanno cura dell’ambiente, dei loro spazi di gioco e di divertimento legati al mare. L’adesione a “Puliamo il Mondo” è l’ ideale prosecuzione delle attività inserite nella campagna di sensibilizzazione “I colori fanno la differenza!” che verrà portata avanti durante l’anno scolastico in corso dal Centro di Educazione Ambientale in collaborazione con SAT, gestore della raccolta differenziata a Varazze, per la promozione della raccolta differenziata sul territorio comunale”, conclude l’Assessore Baccino.

L’appuntamento è domani mattina presso la spiaggia libera attrezzata comunale Molo Teiro a partire dalle 9.15