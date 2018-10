Vandalismo alla lapide partigiana di Madonna degli Angeli, manifestazione antifascista: cena di autofinanziamento

Savona. Si terrà domenica 14 ottobre, alle ore 19:30, si terrà la cena di autofinanziamento per la manifestazione Antifascista del 27 ottobre organizzata dal Coordinamento Antifascista e dal Comitato Antifascista di Savona.

“L’iniziativa è stata organizzata in risposta alla distruzione della lapide partigiana nel forte della Madonna degli Angeli e alla continua presenza di fascisti nella nostra città afferma l’Anpi provinciale.

Appuntamento alla Società di Mutuo Soccorso Cantagalletto a Savona. Menù a base di pizza, focaccia e farinata, costo 15 euro, con bevande incluse.

Per il prossimo 27 ottobre, come annunciato, è stata indetta una manifestazione dove però non ci saranno simboli di partito, sigle sindacali o bandiere rappresentative: l’obiettivo è far partecipare il maggior numero possibile di persone a difesa dei valori democratici e della Costituzione.

Per la giornata del 13 ottobre sarà invece riposizionata al forte di Madonna degli Angeli la targa che era stata danneggiata dai vandali, una azione che era stata duramente attaccata da associazioni, sigle sindacali e partiti politici.