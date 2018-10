Vado Ligure. E’ da poco terminato l’incontro, vinto (3-2) dal Vado sul Valdivara, e il direttore generale dei padroni di casa, Valter Battiston punta il dito sulla prova caratteriale dei giocatori, che pur soffrendo sino al 90°, sono riusciti ad incamerare tre i punti.

“Nel gioco del calcio non esistono partire facili e per vincere bisogna avere, oltre alle qualità tecnico tattiche, la capacità di saper soffrire, fare quadrato e lottare tutti insieme, come è successo nella gara odierna con il Valdivara”.

“Abbiamo giocato un primo tempo di ottimo livello, andando al riposo sul 3-1 – continua Battiston – nella ripresa abbiamo subito la loro reazione, ma siamo riusciti a fare nostra l’intera posta”.

“La gioia per il successo è doppia – conclude Battiston – perchè la seconda rete è stata realizzata dall’esordiente D’Antoni, un attaccante (classe 2002) che ha tutte le qualità per diventare un giocatore importante”.

E se lo dice Valter Battiston, ex segugio delle aree di rigore…