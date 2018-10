Vado parte con una vittoria in trasferta sul campo dell’Oleggio

Vado Ligure. Prima di campionato ad Oleggio per la squadra Under 18 Eccellenza del Vado, che chiude la tre giorni di incontri con una vittoria dopo l’impegno di Supercoppa Liguria di Serie C Silver nel weekend.

Partita che si presenta insidiosa per via della stanchezza dovuta agli impegni ravvicinati e a qualche infortunio. Vado dopo qualche minuto di studio prende qualche punto di vantaggio nel primo quarto terminandolo avanti 12 a 21.

Il secondo quarto si rivela combattuto con gli ospiti che faticano ad alzare l’intensità e la concentrazione. All’intervallo le squadre vanno al riposo col divario praticamente invariato: 31 a 41.

Al rientro i pappagallini cercano da subito di dare la giusta spallata alla partita, migliorano in difesa e producono un parziale grazie ai recuperi che permette di andare sul 40 a 62.

L’ultimo quarto è caratterizzato dal tentativo maldestro di Vado di gestire energie e stanchezza, fino al finale 56 a 79.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 1ª giornata:

Oleggio Basket – Pallacanestro Vado 56-79

(Parziali: 12-21; 31-41; 40-62)

Pallacanestro Vado: Jancic 4, Cirillo 2, Pesce ne, Bondì 6, Gallo 3, Lo Piccolo 14, Pintus 9, Brignolo ne, Anaekwe 22, Tsetserukou 19. All. Imarisio, ass. Prati.

Classifica: College Borgomanero, Pallacanestro Vado, Don Bosco Crocetta, Coelsanus Varese, Novipiù Campus, Biella, Pallacanestro Varese 2; Mortara, Derthona, Novipiù Casale, Auxilium Torino, Basket Pegli, Oleggio, ABA Legnano 0.