Vado: buona vittoria con Legnano e punteggio pieno, ma finale rivedibile

Vado Ligure. Terza giornata del campionato Under 18 Eccellenza, con Vado che ospita l’ABA Legnano.

Finalmente i pappagallini partono forte tenendo alta l’intensità e l’attenzione, producendo così un ottimo primo quarto da 31 a 13, che indirizza positivamente la partita. Nel secondo quarto la reazione ospite e qualche distrazione dei locali rendono la frazione più equilibrata, anche se Vado riesce comunque a incrementare il vantaggio fino al 53 a 29 con cui si va al riposo lungo.

Nel terzo quarto i pappagallini partono concentrati e non si fanno sorprendere dal tentativo di reazione dei lombardi, riuscendo così ad aumentare ulteriormente il vantaggio fino al 70 a 39. Anche l’ultimo periodo inizia con la squadra di casa attenta ed efficace, però col passare dei minuti e vantaggio ormai tranquillo, i liguri nel finale spengono la luce e negli ultimi minuti disfano quanto di buono fatto vedere nel resto della partita.

Sicuramente non una grande dimostrazione di maturità, dopo una partita in cui hanno dimostrato che se riescono a tenere alta l’attenzione possono fare bene.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 3ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Accademia Basket Altomilanese Legnano 91-60

(Parziali: 31-13, 53-29, 70-39)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 3, Cito 6, Bondì 11, Bertolotti 2, Lo Piccolo 13, Pintus 10, Brignolo 4, Anaekwe 14, Tsetserukou 17, Cirillo 11. All. Imarisio, ass. Prati, S. Dagliano.

ABA Legnano: Coraini 2, Plebani, Berra 8, Idrissi 2, Solari 8, Ganna 9, Ballarin 3, Roncari 14, Motta, Belloni 13, Cucchi 2, Roncadin. All. Arosio.

La classifica: Azimut Pallacanestro Vado, Novipiù Campus, Pallacanestro Varese, Biella 6; Coelsanus Varese, College Borgomanero, Auxilium Torino 4; Don Bosco Crocetta, Novipiù Casale, ABA Legnano 2; Mortara, Derthona, Basket Pegli, Oleggio 0.

Il video integrale della gara: