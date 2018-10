Vado Ligure. Un ordigno bellico è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi nella zona del piazzale San Lorenzo di Vado Ligure dove erano in corso alcuni lavori di scavo per il depuratore.

Non appena gli operai hanno trovato l’ordigno – secondo le prime informazioni si tratterebbe del colpo di un mortaio – hanno dato l’allarme. Al momento il cantiere è stato recintato ed è presidiato dalla polizia locale di Vado e dai carabinieri in attesa dell’intervento degli artificieri.

Secondo le prime informazioni, gli specialisti dovrebbero poter rimuovere la bomba per poi farla brillare in una zona sicura. Fortunatamente, essendo in un’area abbastanza lontana dalla via Aurelia e dalla case, la presenza dell’ordigno non sta causando particolari disagi.