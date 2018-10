Urbe, marito e moglie si perdono nel bosco: mobilitati i vigili del fuoco

Urbe. Brutta disavventura per una coppia, impegnata in una scampagnata in montagna questo pomeriggio, che si è persa nei boschi situati nella zona del passo del Faiallo.

Nonostante il panico iniziale, marito e moglie sono però riusciti a contattare telefonicamente i vigili del fuoco, che hanno provato a guidarli passo a passo per riportarli sulla strada giusta.

Al momento, non si hanno ancora riscontri ufficiali, ma stando alle informazioni ricevute sembra che i coniugi siano riusciti a trovare autonomamente un sentiero con un segnavia.

I vigili del fuoco, nel frattempo, mantengono i contatti e restano in allerta, ma l’allarme iniziale sembra essere rientrato.