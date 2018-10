Under 18 Eccellenza: Vado vince la prima casalinga contro la Novipiù Casale

Vado Ligure. Seconda giornata di campionato Under 18 Eccellenza ed esordio casalingo per i pappagallini, contro la Junior Casale Monferrato.

Tra gli ospiti assenti Cappelletti e Cecchinato, Vado ancora priva dei lungodegenti Cito e Pesce. Primo quarto con la squadra di casa che in attacco non è molto fluida ma trova buone percentuali; soprattutto in difesa è poco intensa e Banchero trova triple a ripetizione anche marcato: così il primo tempino termina 22 a 23 per gli ospiti.

Nel secondo quarto i locali riescono a trovare più energia ed attenzione in difesa, mettendo in difficoltà Casale e prendendo anche fiducia in attacco, producendo così un parziale di 32 a 8 che manda le squadre al riposo sul 54 a 31.

Alla ripresa del gioco Casale prova a rientrare, ma dopo qualche minuto di sbandamento Vado ritrova il bandolo della matassa e allarga il vantaggio fino al 77 a 44. Nell’ultimo tempo i pappagallini dilagano salvo poi smettere di giocare a tre minuti dalla sirena, a partita ormai finita. 97 a 60 il punteggio finale.

Molti gli aspetti positivi nella partita, ma sicuramente ancora non va bene l’impatto iniziale, troppo morbido e timoroso.

Il tabellino della partita valevole per la 2ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Novipiù Casale 97-60

(Parziali: 22-23; 54-31; 77-44)

Pallacanestro Vado: Jancic 20, Cito ne, Pesce ne, Bondì 2, Catzeddu, Lo Piccolo 16, Brignolo 17, Anaekwe 10, Tsetserukou 17, Cirillo 7. All. Imarisio, ass. Prati – S. Dagliano.

Classifica: Azimut Pallacanestro Vado 4; College Borgomanero, Don Bosco Crocetta, Coelsanus Varese, Novipiù Campus Piemonte, Biella, Pallacanestro Varese 2; Mortara, Derthona, Novipiù Casale, Auxilium Torino, Basket Pegli, Oleggio, Aba Legnano 0.

Il video integrale della gara: