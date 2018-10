Under 16 Eccellenza, Vado: vittoria esterna a Casale

Vado Ligure. A Casale Monferrato per i vadesi arriva la terza vittoria su altrettante partite.

Unico assente di giornata Biorac. Inizio di partita sottotono per i liguri, che subiscono la maggior aggressività dei piemontesi così da finire il primo quarto in svantaggio 18-13. Nel secondo periodo l’attacco produce di più ed i pappagallini provano a scappare ma alcune disattenzioni difensive fanno sì che Casale rimanga aggrappata alla partita e si vada al riposo sul 38-44.

Nel terzo tempino i liguri son sempre troppo morbidi in difesa ma in attacco continuano a giocare assieme così da arrivare alla penultima sirena sul 57-65. L’ultimo quarto continua sull’onda della terza frazione: la partita va sempre a strappi, con i piemontesi che cercano di recuperare, ma i biancorossi riallungano costantemente fino alla sirena finale sulla quale il tabellone dice 70-82.

Non mancano gli aspetti positivi per Vado, efficace in alcune situazioni; resta però ancora deficitaria l’attenzione necessaria per acquistare una solidità che possa permettere di confermare i risultati passati.

Il tabellino della partita valevole per la 5ª giornata

Novipiù Casale – Azimut Pallacanestro Vado 70-82

(Parziali: 18-13, 20-31, 19-21, 13-17)

Novipiù Casale: Giovara 3, Morando 16, Casanova 2, Zanetto, Bontempi 20, Sirchia 14, M. Bertola, Baldasso, Ramaj, Scappini 7, E. Bertola, Morina 8. All. Di Matteo, ass. Fara

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 6, Squeri 3, Bonifacino ne, Lebediev 14, Micalizzi 3, Tridondani 8, Giannone 10, Pierucci 27, Genta 2, Bertolotti 9, Franchello. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace

Arbitri: Merlino (Valenza) e Lleshi (Alessandria)

La classifica: College Borgomanero 10; Basket Pegli 8; Azimut Pallacanestro Vado, Oleggio, Novipiù Campus, 5 Pari Torino, Biella 6; Junior Casale 4; Auxilium Torino, Derthona, My Basket Genova 2; Don Bosco Crocetta, Galliate 0