Under 16 Eccellenza, Vado: battuto il 5 Pari Torino all’esordio stagionale

Vado Ligure. Inizia al Geodetico il nuovo campionato Under 16 Eccellenza per il Vado, profondamente rinnovato nell’organico e nei ruoli.

Ai box Bertolotti e Lebediev, assenti insieme a Biorac, in attesa del tesseramento. Partenza in salita per Vado, con le polveri bagnate, soprattutto ai liberi, e dopo 7 minuti si trova ad inseguire 7-12. Un parziale di 10 a 0 permette di chiudere il periodo in vantaggio con un buon contributo di Micalizzi e Pierucci.

Nel secondo periodo i padroni di casa allungano ancora sino al 37-23 dell’intervallo, ma al rientro calano nuovamente di intensità permettendo ad un mai domo 5 Pari il rientro sino al meno 4 a metà periodo. Dopo alcuni minuti in equilibrio è un 5 a 0 di Catzeddu che consente a Vado di allungare nuovamente.

Nell’ultimo periodo la squadra di casa mantiene sempre un vantaggio in doppia cifra ma non riesce mai a chiudere definitivamente l’incontro sino alla sirena finale.

Una partita non facile per Vado, ma alla fine portata a casa malgrado le difficoltà. Ora un ben accetto turno di riposo per recuperare gli infortunati e lavorare in palestra.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 1ª giornata:

Pallacanestro Vado – 5 Pari Torino 69-59

(Parziali: 17-12, 37-23, 51-42)

Pallacanestro Vado: Catzeddu 17, Meloni 1, Squeri, Bonifacino, Lebediev ne, Micalizzi 7, Tridondani 5, Giannone 11, Pierucci 12, Genta 3, Bertolotti ne, Franchello 13. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace

5 Pari Torino: Viotti 7, Roselli 2, Aureli 10, Bevione 3, De Marchi 2, Cavagnoli 13, Curto 2, Rinaldo 1, Ferrone, Massera 8, Pop Mihai 11, Cibin. All. Sacco

Arbitri: Oro (Genova) e Zappa (Loano)

Classifica: Biella, Derthona, Pallacanestro Vado 2; 5 Pari Torino, Don Bosco Crocetta, Auxilium Torino, Basket Pegli, My Basket Genova, Oleggio, Junior Casale, Galliate, College Borgomanero, Novipiù Campus 0.