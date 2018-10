Under 16 Eccellenza: al Geodetico una buona Vado piega il Crocetta

Vado Ligure. Quarta giornata di campionato per l’Under 16 Eccellenza della Pallacanestro Vado, ma è solamente la seconda partita disputata per il turno di riposo ed il rinvio casalingo causa allerta contro il My Basket che verrà recuperato giovedì 25 ottobre alle ore 19,15.

Il team biancorosso recupera Bertolotti e Lebediev assenti all’esordio contro la 5 Pari, ma fa ancora a meno di Biorac che dovrebbe essere tesserato entro fine mese.

I vadesi partono bene in attacco giocando con pazienza e correndo in contropiede, mentre subiscono qualche canestro di troppo per colpa della pigrizia che, come da copione, si presenta solo nella metà campo difensiva. Così la prima frazione di gioco si conclude con i biancorossi in vantaggio 23-10.

Nel secondo quarto qualche leggerezza di troppo, che manda in lunetta molte volte gli avversari che segnano 9 tiri liberi, non permette di dilatare il punteggio; ma grazie ad una difesa solida e a qualche contropiede di Giannone e Pierucci i biancorossi allungano comunque sul 52-32.

Il terzo quarto inizia con il piede giusto per i padroni di casa, bravi a non rilassarsi visto il punteggio. La difesa aggressiva consente di non dare impatto alla difesa a zona dei torinesi e a macinare gioco e punti così da far finire il terzo quarto sul 74 a 48.

L’ultimo periodo è all’insegna dei precedenti: Vado cerca con pazienza a fare le cose provate in allenamento, mentre il Don Bosco Crocetta non demorde e gioca forte fino alla sirena finale, che dice 95-64 per i locali.

Una partita tutto sommato positiva, ma la strada è ancora lunga e c’è ancora tanto da lavorare.

Il tabellino della partita valevole per la 4ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Don Bosco Crocetta 95-64

(Parziali: 23-10, 29-22, 22-16, 21-16)

Pallacanestro Vado: Catzeddu 9, Squeri 5, Bonifacino, Lebediev 14, Micalizzi 2, Tridondani 2, Giannone 17, Pierucci 20, Genta 6, Bertolotti 17, Franchello 3. All. Prati Ass. Pozzi – Cacace.

Don Bosco Crocetta: Parato 2, Salvadori 2, Maltese 10, Barale 6, Zito 2, Unia 9, Regis 19, Valentini, Noce, Naretto 5, Fabi 4, Bonansea 5. All. Pozzato, ass. Ferrero.

Arbitri: Scotti (Genova) e Vozzella (Andora).

La classifica: College Borgomanero, Biella, Oleggio, Pegli 6; Azimut Pallacanestro Vado, Novipiù Campus, 5

Pari Torino, Junior Casale 4; Auxilium Torino, Derthona 2; My Basket Genova, Don Bosco Crocetta, Galliate 0.