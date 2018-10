Un nuovo sportello psicologico per gli studenti delle Albisole

Albisola Superiore/Albissola Marina. In risposta alla richiesta avanzata da Maria Rosalba Malagamba, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo delle Albisole, le amministrazioni comunali della due cittadine hanno deciso di attivare uno “Sportello psicologico” a favore dell’utenza scolastica che frequenta le scuole secondarie di primo grado del territorio.

“L’iniziativa, nata a seguito delle istanze presentate da numerosi genitori degli studenti del comprensorio albisolese e di alcuni professori, molto attenti alle problematiche degli adolescenti, ha l’intento di rendere disponibile un punto d’ascolto che supporti i ragazzi nell’affrontare le criticità del loro crescere: dal bullismo, ai problemi di alimentazione, all’identità del sé, all’affettività, al rispetto di genere, alle problematiche legate alla sessualità e all’orientamento futuro”.

“Mi faccio portavoce di questa necessità – ha detto Malagamba – perchè ritengo che i ragazzi della scuola secondaria, nel loro particolare momento di crescita, debbano essere supportati da figure di riferimento capaci e da professionisti preparati, lo sento richiedere da più parti. Sia da genitori, giustamente preoccupati che dagli insegnanti che spesso intervengono in prima istanza ma si rendono poi conto della necessità di ricorrere a figure più specializzate con competenze più specifiche date le problematiche che vengono poste da parte degli studenti”.

Il progetto, grazie al finanziamento dell’ambito territoriale sociale delle due Albisole, prenderà avvio nel mese di novembre 2018 e continuerà fino a maggio 2019 con, inizialmente, due aperture mensili di due ore ciascuno. Sarà gestito in collaborazione con la cooperativa Progetto Città di Savona, con personale altamente qualificato.

Gli ambiti territoriali sociali sono definiti all’articolo 6 della legge regionale numero 12 del 2006 e rappresentano la parte del territorio che comprende Comuni limitrofi che si associano (ovvero Comuni di maggiori dimensioni che si decentrano) per programmare e gestire in forma associata (o decentrata) i servizi sociali di base. L’ambito territoriale sociale è uno strumento dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina per la gestione associata di alcuni servizi sociali che funziona dal 1993. Attualmente agisce sulla base di una convenzione stipulata in data 24 marzo 2004.

“Le scuole oggi, più che in passato, ricoprono un ruolo sociale importante, data la complessità del momento storico. I ragazzi, oltre ad imparare nozioni, che saranno il loro fondamentale bagaglio per tutta la vita, hanno bisogno di non sentirsi soli. Lo ‘Sportello psicologico’ viene incontro a questa esigenza: dare loro la possibilità di parlare con una psicologa ed affrontare i tanti problemi che l’adolescenza porta con se. Un grosso aiuto alle famiglie quindi, che spesso si trovano in difficoltà nel decifrare ed aiutare i propri figli”.