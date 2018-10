Trofeo Berretti, l’Albissola cala il poker, per il Pontedera è notte fonda

Savona. L’ Albissola vince (4-0) con il Pontedera, nella gara valevole per il campionato Berretti, girone C; per i ragazzi di mister Alessio Ambrosi si tratta della seconda vittoria consecutiva.

Mattatore dell’incontro è il savonese Di Bella, autore di una tripletta, mentre la quarta marcatura è di Perasso.

I Risultati

Arezzo-Arzachena 3-1

Albissola-Pontedera 4-0

Cuneo-Pistoiese 5-1

Olbia-Lucchese 1-1

Siena-Torino 0-1

Entella-Pisa rinviata

Classifica

Torino, Arezzo 9; Cuneo, Siena, Albissola 6; Olbia 4; Carrarese, Arzachena 3; Lucchese1; Pisa, Pontedera, Pistoiese, Entella o

Prossimo turno: Pistoiese-Albissola