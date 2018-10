Triathlon off road: Varigotti pronta ad ospitare la tappa finale del circuito In3pid

Finale Ligure. Per il terzo anno consecutivo, nel borgo marinaro della Riviera delle Palme si svolgerà la tappa finale degli In3pid Multisports Events 2018, con l’organizzazione del Savona Triathlon.

Tutti gli specialisti del triathlon off road (in modalità singolo o staffetta), la specialità multidisciplinare che prevede una prima frazione di nuoto in acque libere, la seconda in mountain bike e la terza prova di trail running, si ritroveranno sulla spiaggia della Baia dei Saraceni alle ore 12,30 di domenica 21 ottobre.

Da lì prenderà il via la prova di nuoto che porterà gli atleti a doppiare Punta Crena, offrendo a tutti coloro che vorranno essere spettatori, uno scorcio multicolore incredibile. La frazione natatoria terminerà in Piazza del Mare; da lì, una volta inforcate le bici a ruote grasse, salendo dalla impervia strada Isasco, gli In3pidi affronteranno un giro molto tecnico, ma dall’ineguagliabile fascino tutto tracciato sull’altopiano delle Manie.

La discesa su Varigotti sarà rapida e permetterà a tutti di prendere un respiro prima di indossare le scarpette e cimentarsi in una dura scalata di corsa che culminerà, passando per il sentiero del Pellegrino, con la visuale completa dell’intero litorale. La discesa tra gli ulivi dovrà essere controllata poiché impervia e tecnica, ma porterà tutti i futuri finishers ad imprimere le ultime impronte sulla sabbia finissima per i 500 metri conclusivi di gara e tagliare il prestigioso traguardo.

Seguirà un pasta party servito dagli amici e coorganizzatori di Varigotti Insieme, con i quali si rafforza ogni anno di più la collaborazione e la comunione di intenti nel promuovere, con le attività outdoor, tutto il territorio locale.

Tra i sicuri protagonisti ci saranno molti savonesi, tanti atleti dal vicino Piemonte e sarà molto nutrita la presenza lombarda con i forti esponenti del Pool Cantù che difenderanno il titolo conquistato negli anni precedenti. Per alcuni di questi atleti, di interesse nazionale, In3pid Varigotti sarà la gara test prima della partenza per i campionati europei di Ibiza che si svolgeranno il week end successivo. Il regolare svolgimento della gara si basa sulla collaborazione con le associazioni locali quali Varigotti Insieme, Finale Outdoor Resort, Blu Bike e la Lega Navale di Finale Ligure.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.savonatriathlon.it, oppure alla mail triathlonsavona@yahoo.it o al numero 3357470217.