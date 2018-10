Triathlon: in evidenza Gaia Lamperti e Ivan Cappelli

Nel weekend appena passato, a San Sicario in provincia di Salerno, si è vista Gaia Lamperti impegnata nella finale del Grand Prix triathlon, che nonostante sia stata protagonista di un’ottima gara non centra la finale per poche posizioni.

Questo nuovo format di gara internazionale prevede eliminatoria su triathlon super sprint e finale su stessa distanza 400 swim 10 bike 2,5 run.

Nella stessa località, il giorno seguente si è disputata la finale circuito triathlon Italia -gara su distanza olimpica (1,5swim, 40bike, 10run) dove il nostro portacolori Ivan Cappelli ha conquistato il 22 esimo posto, nonostante un problema nell’ultima frazione che non gli ha consentito di esprimersi nella “sua” frazione, la corsa.

Tra pochi giorni si svolgerà l’ultima gara stagionale, nella meravigliosa cornice del sud della Sardegna dove i più giovani saranno impegnati nella distanza “sprint” mentre tutti gli altri nella distanza del mezzo Ironman. Forte Village Triathlon, stiamo arrivando.