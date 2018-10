Savona. Vittoria Bergamini e Tommaso Gatti hanno conquistato il terzo Triathlon città di Savona, disputatosi all’ombra della torretta domenica 14 ottobre.

Una giornata di meteo ineccepibile, con caldo, sole e i gradi giusti per una manifestazione di questo livello. Il successo lo testimonia la partecipazione di massa, con 430 atleti giunti al traguardo di un massacrante triathlon sprint: 750 metri a nuoto, 20 km in bicicletta, 5 chilometri di corsa conclusiva.

Quella savonese è stata anche una grande festa cittadina: quasi nessun reale impatto sulla viabilità, zero disagi e una partecipazione di pubblico, appassionati e interessati in continua crescita. Il triathlon ha davvero colorato e acceso una domenica pomeriggio savonese, compresa la fortezza del Priamar.

I risultati sportivi raccontano poi il lato agonistico della vicenda: Gatti ha tagliato il traguardo con il tempo di 57’55”, staccando solo allo sprint i più coriacei inseguitori: secondo Nicolò Simonighi, della Asd Spezia triathlon, terzo Alessandro Beranger, Propatria Milano, staccati rispettivamente di quattro e undici secondi. Poco più indietro e tutti ravvicinatissimi tra loro anche Matteo Massimiliamo Marchisio (Cus Torino), Francesco Polinelli (Cusiocup), Luca Zanoni (Propratria Milano), Andrea Recagno (forshans team) e Alessandro Borgialli (Base running): otto atleti in due minuti raccontano di un equilibrio davvero interessante, che ha caratterizzato la gara lungo tutto il percorso. A chiudere la top ten sono poi stati Simone Ceddia (Tri team Brianza) e Norberto Oddone (Torino triathlon). Diego Cacciamani, classe 2001 della Ideasport, ha vinto la classifica maschile junior.

In campo femminile il dominio di Vittoria Bergamini, che corre per la Rivtri92, è stato più netto: il secondo posto se lo è aggiudicato Stefania Moneta, della Busto Arsizio Arc, mentre terza al traguardo è stata Martina Fiorentino, Asd Torino triathlon. La classifica femminile prosegue poi con Chiara Costamagna (Team Disanto coaching), Martina Garbarino (As Virtus), Giorgia Palieri (Raschiani tri pavese), Elena Alfonso (Triathlon Savona), Paola Bazzani (Derthona nuoto), Erica Maculan (Ssd Npv), diciasettenne che ha trionfato anche nella categoria junior, e Maria Laura Pinos Romero (Asd Zena tri team).